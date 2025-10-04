Elezioni Regionali: il centrodestra trova i candidati, si attendono le ufficialità | NOMI

Il centrodestra sembra aver trovato una quadra per quanto riguarda i candidati presidenti in Campania, Puglia e Veneto. Proprio nella regione del Nord, il nome è quello di Alberto Stefani, deputato della Lega. Aperta fino all’ultimo è invece la partita per la Campania, dove Fratelli d’Italia dovrebbe puntare sul viceministro agli Affari Esteri, Edmondo Cirielli.

Sul fronte della Puglia, invece, dovrebbe toccare a Luigi Lobuono, ex editore della Gazzetta del Mezzogiorno e imprenditore nella distribuzione della stampa.