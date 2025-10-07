Elezioni Regionali, Giani (Pd): “dove governiamo l’alleanza larga funziona”

“Credo che un successo in Toscana aiuterà a lanciare un messaggio chiaro pure a livello nazionale. Ossia che il centrosinistra non è bravo soltanto a fare opposizione, ma può essere una forza di governo molto migliore del centrodestra. Gli asili nido gratis, il fine vita medicalmente assistito, il salario minimo posto come elemento premiale alle imprese e alle cooperative che partecipano alle gare per appalti o forniture della Regione e del sistema a essa collegato, come la Sanità, sono tutte misure che abbiamo già fatto. Sono la prova di una cultura di governo che può diventare un’alternativa al governo delle destre nel Paese”. Così in un’intervista a “La Repubblica” il presidente uscente della Toscana, Eugenio Giani, in corsa per il bis come candidato di centrosinistra.

“Sento forte – afferma – la responsabilità di vincere. E dimostrare che una visione progressista della società non solo esiste ma, in prospettiva, si può affermare in tutto il Paese. Dove governiamo l’alleanza larga funziona”.