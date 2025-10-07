Elezioni Regionali, Forza Italia Villa San Giovanni: “un risultato straordinario”

“Villa San Giovanni si conferma ancora una volta un punto di riferimento per la coalizione di centrodestra e, in particolare, un solido feudo di Forza Italia. Sotto la guida regionale dell’Onorevole Francesco Cannizzaro, il partito ottiene un eccellente 24%, attestandosi come prima forza politica della città. Un risultato di grande rilievo, raggiunto nonostante la sindaca in carica avesse scelto di sostenere la candidata Trecroci, schierata con Tridico presidente. Ancora una volta, i cittadini di Villa San Giovanni hanno dimostrato di credere in Forza Italia, nella sua coerenza politica e nella sua visione per il futuro del territorio. Il candidato di punta Cirillo, con ben 722 preferenze personali, ha dato ulteriore prova della forza e compattezza del gruppo comunale, capace di esprimere consenso e radicamento autentico. “. E’ quanto scrive in una nota il Coordinamento Cittadino di Forza Italia di Villa San Giovanni.

“Merito del gruppo consiliare”

I coordinatori cittadini di Forza Italia Villa San Giovanni esprimono grande soddisfazione per il risultato raggiunto e sottolineano come:

“il merito di questo straordinario risultato è da ascrivere interamente al gruppo consiliare di Forza Italia, composto da Santoro, Lucisano, Calderone, De Marco, e Siclari, e a tutto il gruppo dirigente villese, che ha lavorato con passione, impegno e dedizione. A loro va il nostro più sentito ringraziamento per aver creduto nel progetto politico di Forza Italia e per averlo portato avanti con compattezza e determinazione”.

“Leadership indiscussa dell’Onorevole Francesco Cannizzaro”

“Il successo elettorale conferma la leadership indiscussa dell’Onorevole Francesco Cannizzaro, vero punto di riferimento del centrodestra reggino e calabrese, e il ruolo centrale di Villa San Giovanni nella strategia di crescita delineata dal Presidente Roberto Occhiuto, che ha più volte rimarcato l’importanza strategica del comune villese, anche in vista delle grandi opere infrastrutturali come il Ponte sullo Stretto.

Segno tangibile ne è stata la sua presenza e le sue parole durante questa campagna elettorale, nella rinnovata Piazza delle Repubbliche Marinare.

Forza Italia si conferma dunque, anche a Villa San Giovanni, primo partito e baricentro politico dell’area metropolitana di Reggio Calabria, grazie a un gruppo coeso, credibile e pienamente valorizzato ai livelli nazionale, regionale e locale“, conclude la nota.