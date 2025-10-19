Elezioni Regionali, Forza Italia: “in Campania abbiamo liste credibili e competitive”

“Abbiamo liste competitive, credibili e idee chiare: non a caso il nostro partito si conferma attrattivo per sindaci, consiglieri comunali, presidenti di Comunità Montane e consiglieri regionali”. E’ qunato ha affermato ad Avellino Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia, a margine della presentazione del libro “Governare le fragilità” firmato da Roberto Garofoli e Bernardo Giorgio Mattarella.

Sulla candidatura in una lista civica dell’ex sindaco di Avellino, Gianluca Festa, a sostegno di Edmondo Cirielli, Martusciello ha ribadito che “sarebbe stato meglio se fosse stato candidato in una lista di partito”, precisando subito dopo che “Festa non sarà il nostro candidato alle comunali di Avellino della prossima primavera”.