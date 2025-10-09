Elezioni regionali, Forza Italia Giovani: “risultato storico a Reggio Calabria”

“Forza Italia è il primo partito in Calabria e a Reggio Calabria, un risultato che non è semplicemente una vittoria elettorale, ma il riconoscimento di un lavoro meticoloso, costante e proiettato già al futuro. Un lavoro riconosciuto e pienamente legittimato dal consenso inequivocabile che i calabresi ci hanno confermato alle urne”. Così in una nota il Coordinatore di Forza Italia Giovani Città Metropolitana di Reggio Calabria, Giuseppe Camera, commenta con entusiasmo i risultati delle recenti elezioni regionali. “Il trionfo di Forza Italia, che si afferma come primo partito in assoluto nella regione e nella città di Reggio Calabria, è il frutto di un impegno che non ha conosciuto soste. Desidero esprimere la mia profonda gratitudine e le mie congratulazioni al nostro Presidente, Roberto Occhiuto, la cui leadership visionaria e la cui inesauribile energia hanno ridato speranza e slancio all’intera regione, proiettando la Calabria verso una nuova era di sviluppo e buona amministrazione”.

“L’unità e la dedizione pagano”

“Questo risultato eccezionale è la dimostrazione che l’unità e la dedizione pagano – prosegue Camera– per questo un ringraziamento particolare va al nostro leader, il Segretario regionale On. Francesco Cannizzaro, che con la sua incessante attività e la sua vicinanza al territorio ha saputo interpretare e rappresentare al meglio le istanze dei cittadini, costruendo un ‘asse azzurro’ solido e vincente. Il suo lavoro e quello di tutta la squadra di Forza Italia sono stati determinanti per consolidare la nostra presenza e per rendere il partito punto di riferimento del centrodestra. Siamo orgogliosi di questa classe dirigente, della rete di amministratori e militanti di Forza Italia che che ogni giorno si battono per la nostra terra.”

“Un plauso sentito va al gruppo giovanile di Forza Italia, guidato dal nostro coordinatore regionale Federico Milia. In una campagna breve ma intensa, i giovani hanno svolto un lavoro straordinario, senza precedenti, con un entusiasmo crescente che ha portato le nostre idee e i nostri valori in ogni angolo di Reggio e della Calabria, dimostrando così che Forza Italia è un partito vivo e dinamico – conclude Camera– Questo successo rappresenta un ulteriore step dal quale ripartire, con ancor più vigore, per affrontare, con rinnovata fiducia e consapevolezza, le sfide presenti e future per il nostro territorio”.