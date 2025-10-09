Elezioni Regionali, Forza Italia: “a San Roberto risultato straordinario”

Grande soddisfazione per Forza Italia San Roberto, che alle ultime elezioni regionali ha raggiunto il 29,5% dei consensi, confermandosi una delle realtà più solide del territorio. Il coordinatore comunale Claudio Megale ha ringraziato i cittadini per la fiducia e l’intera squadra azzurra per l’impegno profuso, sottolineando come il risultato sia frutto di un lavoro costante e di una presenza attiva sul territorio.

Megale ha inoltre espresso “riconoscenza al coordinatore dell’area dello Stretto Roberto Vizzari e al coordinatore regionale Francesco Cannizzaro per il sostegno e la guida, e ha rivolto i complimenti al presidente Roberto Occhiuto per la sua elezione, augurandogli buon lavoro alla guida della Calabria”.

“Serietà di Forza Italia”

“Questo risultato – ha dichiarato Megale – premia la serietà e la passione di Forza Italia. Continueremo a lavorare per una Calabria più forte e vicina ai cittadini”. Guardando alle imminenti elezioni comunali della prossima primavera, Forza Italia San Roberto rinnova il proprio impegno “a lavorare con serietà e coesione per costruire un progetto amministrativo forte, credibile e condiviso, capace di rispondere ai bisogni concreti della comunità e di valorizzare le energie migliori del territorio”.