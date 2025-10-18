Elezioni Regionali, Fico: “il centrodestra non può dare lezioni a nessuno”

Evento elettorale oggi Ischia per Roberto Fico, candidato a presidente della Campania della coalizione di centrosinistra. “Ho già detto che non faccio polemiche anche perchè poi le persone poi non vanno a votare perché non capiscono il programma. Io mi focalizzo sul programma, è su quello che dobbiamo lavorare”, rimarca l’ex presidente della Camera del Movimento 5 Stelle.

“Se posso fare una critica politica alla destra meloniana, che si candida a governare questa regione e non la governerà mai, è il fatto che loro hanno votato l’autonomia differenziata: Fratelli d’Italia e i suoi parlamentari con questo hanno dato un calcio al sud in nome della Lega Nord e quindi non possono dare lezioni a nessuno, da nessun punto di vista”, conclude Fico.