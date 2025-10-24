Elezioni regionali, Fico: “che dice Cirielli sul taglio delle risorse alla metro di Napoli?”

“Con la manovra il governo ha deciso di fare un altro scippo al Sud e il bersaglio è Napoli con il taglio di 15 milioni alla linea 10 della metropolitana Afragola-Garibaldi”. E’ quanto ha affermato il candidato del centrosinistra in Campania Roberto Fico chiedendosi “quale credibilità può avere una destra che toglie risorse strategiche alla mobilità della nostra regione”.

“Vorrei davvero sapere cosa ne pensa il candidato di Fratelli d’Italia Edmondo Cirielli. Su conti e infrastrutture per il Mezzogiorno è quindi Salvini che decide?”, puntualizza Fico.