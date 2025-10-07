Elezioni Regionali, Ferro: “con Occhiuto abbiamo rimesso in moto una macchina ferma, avviato riforme, reso operativi progetti bloccati”

“La riconferma alla guida della Regione Calabria di Roberto Occhiuto con un margine ampissimo è un risultato di cui eravamo certi, e che rappresenta la vittoria della buona politica, del buongoverno e di una squadra di centrodestra che in questi anni ha saputo offrire ai calabresi coesione, serietà, competenza e risultati concreti. Con il governo Occhiuto e con il lavoro dei rappresentanti di Fratelli d’Italia in Regione abbiamo già trasformato la Calabria: abbiamo rimesso in moto una macchina ferma, avviato riforme, reso operativi progetti bloccati, aperto cantieri e creato nuove opportunità, dando una nuova immagine alla Calabria. I calabresi hanno riconosciuto i risultati di questi anni e ci hanno dato fiducia per continuare su questa strada di cambiamento e di crescita”. Lo dichiara il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, Wanda Ferro, esprimendo grande soddisfazione per l’esito delle elezioni regionali che vedono il partito attestarsi all’11,64%, confermandosi seconda forza della coalizione in Calabria e conquistando quattro seggi in Consiglio regionale.

“Risultato importante”

“Un risultato importante – sottolinea Wanda Ferro – che premia il lavoro svolto in questi anni dal partito e dal gruppo consiliare, ma anche l’impegno e la passione dei nostri candidati in tutta la regione. A nome mio e di tutta la comunità di Fratelli d’Italia rivolgo un augurio di buon lavoro ai consiglieri eletti: ai riconfermati Giovanni Calabrese, Luciana De Francesco e Antonio Montuoro, e al nuovo eletto Angelo Brutto, che daranno continuità e nuova energia alla nostra azione politica in Consiglio regionale. Un ringraziamento va anche a tutti i candidati che hanno scelto di mettersi in gioco, a partire dagli uscenti Pietro Molinaro e Sabrina Mannarino, e dal vicepresidente della Giunta Filippo Pietropaolo, che in questi anni hanno dato un grande contributo all’attività amministrativa e alla crescita del partito. La loro esperienza e il loro radicamento sono un patrimonio prezioso per Fratelli d’Italia”.