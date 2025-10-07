Elezioni Regionali, Ebac Calabria si congratula con Occhiuto

La Presidenza dell’Ente Bilaterale Artigianato Calabrese esprime le più vive congratulazioni al presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto per la sua riconferma. In particolare il presidente di Ebac Francesco Pellegrini, già vice presidente Confartigianato Calabria, auspica “un dialogo costruttivo e continuo con la nuova amministrazione regionale, fondamentale per sostenere e valorizzare le imprese artigiane del territorio in vista dei prossimi passaggi di confronto con le parti sociali maggiormente rappresentative”. “In una regione come la nostra – afferma Pellegrini – nella quale l’industria e la grande impresa sono quasi inesistenti, occorre valorizzare e sostenere la microimpresa che rappresenta l’ossatura del sistema produttivo calabrese e la principale fonte di impiego dei lavoratori”.

Anche il vice presidente dell’Ente Bilaterale artigiano Benedetto Cassala, coordinatore regionale UIL Artigianato Calabria, nell’esprimere le congratulazioni al Presidente Occhiuto, invita “la politica regionale tutta a guardare con maggiore attenzione i temi della sicurezza sul lavoro e delle politiche sociali in particolare, con azioni maggiormente incisive sulle politiche attive, welfare, e sostegno alle imprese che assumono o creano lavoro stabile”.

L’Ente Bilaterale Artigianato ricorda “di avere recentemente introdotto in Calabria, strumenti di sostegno validi ed efficienti, come il Fondo Infortuni rivolto ai lavoratori e ai titolari che subiscono gravi incidenti finanche ai loro familiari e il Fondo Sostegno al Reddito, che interviene con sussidi importanti, in caso di calamità naturali come quello verificatosi un anno fa nella piana di Lamezia, dove Ebac è intervenuta con erogazioni economiche nel giro di qualche settimana. Mettendo insieme le forze e le capacità, conclude l’Ebac, si possono senza alcun dubbio migliorare gli strumenti di supporto e raggiungere gli obiettivi comuni di incremento del benessere di imprese e di lavoratori calabresi”.