Elezioni regionali, Donzelli a Reggio Calabria: “i calabresi possono essere orgogliosi della propria regione. E sul Medio Oriente…” | INTERVISTA

Continuano gli eventi in vista delle elezioni regionali in Calabria che si terranno il 5 e 6 ottobre. Oggi, a Reggio Calabria, presso l’Hotel Excelsior, introdotto dai saluti istituzionali del Presidente del Coordinamento della Città Metropolitana Ersilia Cedro, si è svolto una kermesse con Giovanni Donzelli, responsabile nazionale del Dipartimento Organizzazione di Fdi. All’iniziativa erano presenti i candidati di Fratelli d’Italia del collegio Sud Giovanni Calabrese, Ramona Calafiore, Giovanna Cusumano, Marco Cascarano, Daniela Iiriti, Francesco Praticò e Stefano Princi.

“I calabresi finalmente possono essere orgogliosi della propria regione”

“Fratelli d’Italia crede sia importante proseguire con Occhiuto ed invitiamo i cittadini a sostenere il progetto. Le infrastrutture? sono al centro del nostro programma, qui sono arrivati tanti fondi da poter sfruttare. La sanità? Prima del governo Occhiuto i conti erano addirittura orali, adesso c’è serietà e si uscirà dal commissariamento. I calabresi finalmente possono essere orgogliosi della propria regione”, rimarca Donzelli.

“Dobbiamo lavorare insieme per la pace in Medio Oriente”

“Palestina? Il centrosinistra non ha imparato dalle Marche dove facendo campagna elettorale su questo argomento ha perso. Il mondo è con il fiato sospeso per la Pace in Medio Oriente, c’è questo spiraglio e dobbiamo lavorare in questa direzione. Non è utile creare tensioni, bloccare strade o trasporti“, rimarca Donzelli.