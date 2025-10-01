Elezioni Regionali: domani in Calabria i viceministri Rixi, Gava e il capogruppo della Lega Molinari

Giornata di grande mobilitazione per la Lega in vista della chiusura della campagna elettorale. Giovedì 2 ottobre saranno in Calabria i viceministri Edoardo Rixi e Vannia Gava, insieme al capogruppo alla Camera Riccardo Molinari, per portare sostegno ai candidati del partito e condividere con cittadini e amministratori progetti e prospettive per il futuro della regione. Il programma prenderà il via nel pomeriggio con la visita del viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Edoardo Rixi al Porto di Gioia Tauro (ore 16:30), dove incontrerà operatori e istituzioni per discutere delle priorità infrastrutturali e strategiche del Mezzogiorno.

Evento a Gizzeria

La giornata culminerà alle ore 19:30 a Gizzeria Paese, in Piazza San Pio, con la chiusura ufficiale della campagna elettorale della Lega. Sul palco, insieme al sindaco Francesco Argento, interverranno il capogruppo Riccardo Molinari, l’on. Domenico Furgiuele e il candidato al Consiglio regionale Pietro Raso, che illustrerà le sue proposte per dare nuova voce e prospettiva alla Calabria.

Gava a Cosenza

Parallelamente, il viceministro all’Ambiente e Sicurezza Energetica Vannia Gava sarà in tour a Cosenza, per un confronto con il territorio sui temi ambientali ed energetici. Tanti appuntamenti aperti a cittadini, amministratori e simpatizzanti, che vogliono sottolineare la forza del progetto politico della Lega: “Prima la Calabria”.