Elezioni Regionali: depositate le liste in Veneto, cinque i candidati presidenti | NOMI

Parte ufficialmente la campagna elettorale per le elezioni regionali del prossimo 23 e 24 novembre. Sono cinque i candidati alla presidenza del Veneto, dopo la presentazione delle coalizioni alla Corte D’Appello di Venezia. La lista dei candidati presidenti è quindi composta da Giovanni Manildo (centrosinistra), Marco Rizzo (Dsp), Fabio Bui (Popolari per il Veneto), Alberto Stefani (centrodestra) Riccardo Szumski (Resistere Veneto).

Non si è presentato alle cancellerie Lorenzo Damiano, che aveva annunciato di volersi candidare con il movimento “Pescatori di pace”.