Elezioni Regionali, Decaro: “mi candido per guidare la Puglia, non i partiti”

“Io non mi sto candidando a fare il leader del civismo pugliese, mi sto candidando per servire la mia terra, non mi sto candidando per guidare dei movimenti, per guidare dei partiti. Mi sto candidando perché voglio guidare la Puglia verso una nuova stagione che deve essere una stagione di crescita, di innovazione, ma soprattutto una stagione di giustizia sociale”. E’ quanto ha affermato Antonio Decaro, candidato del centrosinistra a governatore della Regione Puglia alla presentazione della lista “Decaro Presidente”.

“Lo voglio fare insieme a quelle persone che sono qui oggi che credono che la politica sia una forma di impegno collettivo, non una competizione e nemmeno una rendita. Per questo la campagna elettorale sarà una campagna elettorale fatta di proposte e non di polemiche. Voglio che si parli della Puglia e soltanto della Puglia, delle sfide che dobbiamo affrontare, delle potenzialità della nostra regione, dei limiti che la nostra regione deve superare. Anche a costo di essere noioso, e so che a volte lo sono, io preferisco parlare di quello che dobbiamo fare e non delle persone che dobbiamo criticare”, conclude Decaro.