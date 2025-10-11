Elezioni regionali, De Luca: “la Campania ha bisogno di proposte serie e non di scemenze. E su Fico…”

“Se appoggerò Roberto Fico? Appoggio il centrosinistra e spiegherò a tutti, a cominciare da Fico, che il tempo della demagogia e delle stupidaggini è finito. La Campania, dopo 10 anni di rivoluzione democratica e civile, ha bisogno di proposte serie e non di scemenze se si vuole vincere la campagna elettorale. Spiegherò a Fico che, siccome è stato dieci anni all’opposizione nel governo campano, deve imparare prima le cose che abbiamo fatto e di quelle deve parlare sennò di cosa parla? Non essendo Richard Gere o Monica Bellucci dovrà conquistare consensi parlando delle cose fatte”. E’ quanto ha affermato il governatore della Campania Vincenzo De Luca, a margine della festa del Foglio, in corso a Firenze.

“Ricorderò a Fico un dato numerico. Quando in una campagna elettorale in Campania i 5 Stelle prendono il 9% e De Luca il 70%, chi deve cambiare secondo voi? Credo che debba cambiare chi prende il 9%, deve imparare a parlare ai cittadini e conquistare il consenso. Si farà una battaglia per il centrosinistra, per dare continuità al governo regionale”, puntualizza De Luca.