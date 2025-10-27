Elezioni Regionali, Conte: “in Campania gli impresentabili sono tutti a destra”

“Quei nomi impresentabili sono andati tutti a destra, grazie a Dio. Se li sono presi e noi gli facciamo i migliori auguri”. E’ quanto ha affermato il presidente del M5S Giuseppe Conte. “Gli impresentabili se li sono presi e noi volentieri li abbiamo ceduti. Nel momento stesso in cui abbiamo detto che Roberto Fico avrebbe salvaguardato il M5S puntando sulla legalità, l’etica pubblica, hanno scelto un’altra strada e questo ci ha facilitato molto il compito”, rimarca Conte.

Il presidente del M5S ha poi teso una mano al governatore Vincenzo De Luca, che ha più volte rivendicato le cose fatte dalla sua amministrazione negli ultimi dieci anni. “Posso capire che un presidente uscente voglia rivendicare quel che è di buono ha fatto, ci sta. Adesso lavoreremo tutti per un medesimo obiettivo”, evidenzia Conte.