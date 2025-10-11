Elezioni regionali, Cirielli: “la Campania può avere un futuro diverso”

“Credo che la Campania possa avere un futuro diverso, possa avere di più. Dai leader nazionali è stato deciso che fossi io la persona che doveva prendere il guanto di questa sfida e l’ho fatto con grande senso di responsabilità e orgoglio, mettendo in discussione anche quello che si ha”. E’ quanto ha detto Edmondo Cirielli, viceministro degli Esteri, e candidato del centrodestra alle prossime elezioni regionali in Campania. Slogan scelto dal candidato per la campagna elettorale è ‘Rialziamoci per tornare grandi‘, definito “non nostalgico, né presuntuoso”.

Cirielli, nella fase di campagna elettorale, non si dimetterà dalla carica di vice ministro ma ha spiegato che “ora che sono candidato mi asterrò da atti collegati al mio ufficio, sebbene non sia un momento facile, e ne ho già parlato con il ministro Tajani”.