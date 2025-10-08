Elezioni Regionali, Carfagna: “Cirielli è un’opportunità per l’intera Campania”

“Cirielli rappresenta un’opportunità non solo per il centrodestra ma per la Campania intera, lo sosteniamo con convinzione e lealtà”. Lo dice la segretaria nazionale di Noi Moderati, Mara Carfagna, a proposito del lancio della candidatura di Edmondo Cirielli, intervenendo a Napoli alla presentazione dei nuovi commissari provinciali del partito in Campania per Salerno, Caserta, Benevento e Avellino. “Conosco Edmondo da molti anni – aggiunge – e riconosco la sua capacità di ricoprire incarichi politici, istituzionali e amministrativi sempre con spirito di servizio, competenza e dedizione”. Alla presentazione dei commissari provinciali era presenta anche il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi.

“Abbiamo messo in campo una persona autorevole. Un campano, competente, concreto e che può competere senza alcun problema con la candidatura di Fico e con il centrosinistra,” sottolinea. E a chi gli chiede dei dubbi di Forza Italia, Lupi risponde: “penso che i distinguo non servono molto. La forza del centrodestra è quella dell’unità nella diversità, nelle differenze. Io suggerirei sempre di lavorare tutti insieme concretamente per mettere in campo una proposta anche qui in Campania che ci permetta di vincere come è stato fatto in Calabria e nelle Marche”.