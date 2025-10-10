Elezioni Regionali Campania, ufficiale il passaggio di Caputo in Forza Italia

“Annunciamo l’adesione a Forza Italia dell’onorevole Nicola Caputo, ex europarlamentare col Pd, ora assessore uscente all’Agricoltura in Campania, nella giunta De Luca, come esponente di Italia Viva“. Lo ha detto il vicepremier e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, in una conferenza stampa a Roma. “Ho visto che Iv, da forza moderata, si stava avviando verso un accordo con candidati che fanno del populismo la loro ragione di vita”, rimarca.

“Da mesi ho assunto una posizione critica rispetto a questa posizione. Forza Italia è un partito che fa della moderazione il proprio modus operandi. Sono convinto di aver fatto la scelta giusta, insieme a tantissimi amici. È questa la casa moderata“, afferma Nicola Caputo.