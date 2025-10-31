Elezioni Regionali Campania, Sud chiama Nord apre la campagna elettorale a sostegno di Cirielli e del centrodestra

Entra nel vivo la campagna elettorale in Campania in vista delle elezioni regionali. A Napoli si è aperta la campagna elettorale di Sud chiama Nord, a sostegno di Edmondo Cirielli e della lista “Cirielli Presidente”. All’iniziativa hanno partecipato il candidato alla presidente della regione Campania Edmondo Cirielli, il presidente di Sud chiama Nord Laura Castelli e il deputato alla Camera di ScN Francesco Gallo, insieme ai referenti regionali Marco Massa e Ivana Montiglia, che guideranno il movimento in Campania.

Le parole di Castelli e Gallo

“La nostra storia qui è ancora giovane, ma abbiamo trovato entusiasmo, passione e competenza – ha dichiarato Laura Castelli –. Insieme a Cirielli vogliamo rilanciare questa regione, dando spazio a donne e uomini di qualità. È la persona giusta per guidare questo percorso di crescita”.

“Abbiamo scelto di sostenere Edmondo Cirielli perché rappresenta un valore: la competenza e la concretezza – ha aggiunto Francesco Gallo –. L’energia che abbiamo respirato ieri a Napoli ci conferma che Sud chiama Nord ha davanti a sé una crescita importante anche in Campania. Sud chiama Nord sosterrà in tutta la regione la lista “Cirielli Presidente”, portando avanti il proprio impegno per una politica fatta di progetti concreti, partecipazione e buona amministrazione, valori che contraddistinguono il movimento fondato da Cateno De Luca”.