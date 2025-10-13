Elezioni Regionali Campania, la lista “Roberto Fico Presidente” sarà presente in tutte le province

“Il 23 e 24 novembre troverete diverse liste accanto al mio nome come candidato presidente della Regione Campania. E fra queste ci sarà la lista civica Roberto Fico Presidente. Ne faranno parte esponenti della società civile: attivisti, imprenditori, insegnanti, educatori, amministratori. Tutte persone che già si spendono per il proprio territorio da anni e che vogliono dare un contributo alla nostra coalizione”, è quanto afferma Roberto Fico, candidato presidente del centrosinistra in Campania.

“La lista Roberto Fico Presidente sarà presente in tutte le province. Saranno nuove energie, competenze, idee al servizio del nostro progetto per la Campania del futuro. Nei prossimi giorni la presentazione a Napoli”, conclude Fico.