Elezioni Regionali Campania, Campanile candidato governatore di PER

Nicola Campanile è il candidato governatore della lista PER. Prende forma, dunque, l’alternativa a centrodestra e centrosinistra alle elezioni regionali in Campania. Il capolista sarà Carlo Verna, giornalista, volto storico della Rai e del TgR, già presidente nazionale dell’Ordine dei giornalisti. “La nostra proposta – afferma Nicola Campanile – è l’unica vera alternativa al triste spettacolo che stanno offrendo centrodestra e centrosinistra. Vogliamo convincere i cittadini a non restare a casa, a premiare il nostro coraggio e a mandare un segnale a partiti che si sono spartiti anche l’aria che dovremo respirare nei prossimi cinque anni. Porteremo alla ribalta un programma fortemente sociale, con priorità assoluta a famiglie povere, diritto alla salute e aree interne”.

“La nostra prima proposta sarà una legge regionale per i caregiver, con soldi veri recuperabili dal taglio delle consulenze d’oro che questo sistema politico ormai malato distribuisce per consolidare le clientele”, conclude Campanile.



