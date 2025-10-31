Elezioni Regionali, Calenda: “in Campania voterei scheda bianca”

“Si può affidare la Campania nelle mani di uno che non ha mai gestito niente e che si odia con chi lo ha preceduto? Se fossi un elettore, non avrei dubbi a votare scheda bianca”. E’ quanto ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, a margine dell’incontro svoltosi nella sede di Confindustria Avellino con gli imprenditori irpini. “Quanto potrà reggere una maggioranza che mette di tutto al suo interno, trasformando di fatto le elezioni regionali in uno scontro tra feudatari?”, rimarca Calenda.

“De Luca ha fatto tutta la sua legislatura dicendo che i Cinque Stelle erano una iattura, come si spiega questo? Così come i pentastellati devono spiegare il perché di candidature come quella del figlio di Mastella o di “Giggino ’a purpetta”, puntualizza Calenda.