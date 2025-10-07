Elezioni Regionali, Calenda: “in Campania vincerà Fico con coalizione dove si odiano tutti”

“Alle regionali in Campania non siamo presenti e penso che le Regioni siano il disastro dell’Italia: duplicano le burocrazie, mangiano un sacco di soldi, non fanno funzionare la sanità”. Lo dichiara il leader di Azione Carlo Calenda, a margine di un incontro sull’automotive a Pomigliano d’Arco. Secondo Calenda “l’esito delle regionali in Campania è scontato: vincerà Fico con una coalizione al cui interno si odiano e non so come fanno a stare insieme. Il risultato di tutto questo sarà il non governo, in una regione che ha un milione di problemi”.

“Azione– ha ribadito Calenda- non si piega a questa cosa, non ci pieghiamo all’idea che per forza bisogna far parte di un sistema che oggi si regge solo sulle clientele. Oggi i cittadini liberi non vanno più a votare alle regionali, abbiamo visto il collasso delle Marche”.