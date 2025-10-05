Elezioni Regionali Calabria, Uncem: “possano prevalere elementi di unità rispetto a quanto divide”

“Ci auguriamo che siano in tanti, tantissimi in Calabria ad andare a votare per la Regione. Tanti. Per una grande partecipazione, per una bella democrazia. Lo abbiamo detto con tanti amici e tante amiche in otto incontri, dieci giorni fa, in Calabria, lungo tutta la dorsale appenninica. Che ci mostra l’unità della Regione. Ecco l’augurio, che possano prevalere elementi di unità rispetto a quanto divide”. Lo affermano Marco Bussone, Presidente nazionale Uncem, e Vincenzo Mazzei, Presidente Uncem Calabria.

“Il voto è decisivo. Dopo si trovino sinergie, anche tra chi vince e chi perde. Per essere territori più forti, sinergie tra montagne e città, aree appenniniche e costa. Ecco l’essenza di qusto voto regionale secondo Uncem”, concludono.