Elezioni Regionali Calabria, Ugo Vetere incontra i cittadini di Santa Maria del Cedro: due appuntamenti in programma

In vista delle elezioni regionali della Calabria, in calendario il 5 e 6 ottobre 2025, il candidato al Consiglio regionale Ugo Vetere, in lista con Occhiuto Presidente, incontrerà i cittadini di Santa Maria del Cedro (Cs) in due appuntamenti pubblici. Vetere è sindaco del comune dal 2014 ed è attualmente al suo terzo mandato consecutivo. Il primo incontro si terrà giovedì 2 ottobre alle ore 19:00 in Piazza Casale, nel cuore del centro storico. Il secondo appuntamento è fissato per venerdì 3 ottobre, sempre alle ore 19:00, in via Verbicaro a Marcellina, frazione del comune. Durante gli eventi, Ugo Vetere presenterà il proprio percorso politico e il programma elettorale, illustrando proposte concrete per il rilancio della Calabria. L’obiettivo è quello di costruire una regione più vicina ai cittadini, capace di rispondere in modo efficace ai bisogni reali del territorio.

“Oltre ad avanzare proposte sugli obiettivi da perseguire per l’intera Regione Calabria – dichiara Vetere – il mio impegno sarà quello di portare all’assise regionale, se sarò eletto, le istanze e le problematiche della nostra comunità, affinché trovino finalmente ascolto e soluzioni concrete”. Entrambi gli appuntamenti vedranno la partecipazione di assessori e consiglieri comunali, a sostegno della candidatura di Ugo Vetere, a testimonianza di una rete di collaborazione tra istituzioni locali e regionali.