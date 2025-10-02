Elezioni Regionali Calabria, Toscano: “non fatevi ingannare dalla suggestione del voto utile”

“Non fatevi ingannare dalla suggestione del voto utile. Votare per i soliti gruppi di potere o astenersi è perfettamente inutile. Siamo riusciti a costringere Giorgia Meloni a promettere la fine del piano di rientro sanitario (che comunque non avverrà) solo con la nostra presenza in campagna elettorale“. E’ quanto afferma Francesco Toscano, candidato alla presidenza della Regione Calabria per Democrazia Sovrana e Popolare.

“Figuratevi cosa potremmo fare nell’interesse di tutti i cittadini calabresi se entrassimo in Consiglio. Non abbiate paura di essere liberi. Votate DSP“, conclude Toscano.