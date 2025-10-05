Elezioni Regionali Calabria, si vota regolarmente dallo Stretto al Pollino. Focus sull’affluenza: le ultime tre volte sempre al 44%

Sono aperte dalle 7 alle 23 di oggi le urne in Calabria per il rinnovo del presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale. Sono chiamati al voto 1.888.368 cittadini calabresi, in una tornata straordinaria che segue le dimissioni anticipate del presidente uscente Roberto Occhiuto, avvenute lo scorso agosto in seguito ad una inchiesta per corruzione. I seggi saranno aperti anche domani dalle 7 alle 15 e subito dopo inizierà lo spoglio. Nei 2.406 seggi allestiti in città e nei piccoli centri, l’affluenza delle prime ore è stata definita “tranquilla ma costante” dai presidenti di sezione. In tutte le precedenti elezioni regionali degli ultimi dieci anni (2016, 2020 e 2021) l’affluenza alle urne si fermò al 44%.

I principali candidati sono Roberto Occhiuto, sostenuto da Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Noi moderati e le liste civiche Occhiuto presidente, Democrazia cristiana unione di centro, Sud chiama nord – per le autonomie – partito animalista e Forza Azzurri; e l’ex presidente Inps ed europarlamentare del Movimento cinque stelle Pasquale Tridico, appoggiato da Partito democratico, Movimento cinque stelle, Alleanza verdi e sinistra e le civiche Democratici progressisti, Tridico presidente e Casa riformista – per la Calabria – Italia viva.

In corsa anche Francesco Toscano, candidato di Democrazia sovrana popolare. Le schede saranno tre, una per ogni circoscrizione in cui è divisa la Calabria: Nord, Centro e Sud. Gli elettori potranno votare solo per un candidato presidente, o per un candidato e una lista collegata, oppure solo per una lista. Sarà possibile esprimere fino a due preferenze per i candidati al Consiglio regionale, nel rispetto del principio della doppia rappresentanza di genere. I candidati consiglieri dovranno quindi essere di sesso diverso. Non è ammesso il voto disgiunto. Il consiglio regionale è formato da 30 consiglieri più il presidente della giunta. Il vincitore sarà il candidato presidente che ottiene più voti, senza possibilità di ballottaggio.