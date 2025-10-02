Elezioni Regionali Calabria, Princi: “ricevere il sostegno delle Forze dell’Ordine è un onore”

“Ricevere il sostegno delle Forze dell’Ordine alla mia candidatura è un onore che vivo con grande emozione e senso di responsabilità”, ha dichiarato Stefano Princi, candidato di Fratelli d’Italia alle elezioni regionali, nel corso di un produttivo ed interessante incontro presso la Sala Convegni dello Sport Village con una delegazione di appartenenti delle forze dell’ordine e militari discutendo di tematiche di spicco e di priorità nel contesto della sicurezza. “Mi sento chiamato a rappresentare una categoria che incarna i valori di dedizione, disciplina e coraggio. La mia azione politica sarà orientata a rafforzare il legame tra istituzioni e Forze dell’Ordine – ha aggiunto –. Sono orgoglioso di aver costruito da solo il mio percorso politico: non provengo da una famiglia avvezza al politichese, ma da una realtà semplice, radicata nei valori più autentici, come la lealtà, la giustizia e l’impegno per il bene comune. Sono gli stessi valori che le Forze dell’Ordine incarnano ogni giorno con il loro lavoro”.

“La vera forza della politica non risiede nei privilegi o nelle appartenenze, ma nella capacità di mettersi al servizio della collettività con serietà”

Princi ha poi sottolineato che la “mia esperienza nasce dall’ascolto dei cittadini, dal contatto quotidiano con i loro bisogni e dalla volontà di trasformare le difficoltà in proposte concrete. È questo lo spirito che mi ha guidato fin dall’inizio e che continuerà ad animare la mia azione politica. La vera forza della politica non risiede nei privilegi o nelle appartenenze, ma nella capacità di mettersi al servizio della collettività con serietà, trasparenza e determinazione”.