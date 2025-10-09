Elezioni Regionali Calabria, Nicoletti: “non sono stato eletto ma ho raggiunto un risultato straordinario”

“Non sono stato eletto ma ho raggiunto un risultato straordinario, un segnale forte che mi riempie di orgoglio, di gratitudine ma anche di responsabilità. Sento di aver vinto qualcosa di ancora più importante: la fiducia di migliaia di persone che hanno creduto nel mio impegno e nella nostra visione”, è quanto afferma Giovambattista Nicoletti, candidato alle elezioni regionali nella lista “Tridico Presidente”. “In tanti mi scrivono complimentandosi per l’ottima affermazione personale, io li ringrazio, ma voglio evidenziare che 4256 preferenze in provincia di Cosenza, sono frutto di un lavoro di squadra, del sostegno ad un progetto, della speranza in un cambiamento, lontano dalla logica del personalismo. Probabilmente per chi come noi non ha il sostegno di Lobbi o di potentati vari, era necessario un po’ di tempo in più per mettere in campo una politica fatta di contatto e di confronto, laddove ci siamo riusciti abbiamo riscontrato risultati eccezionali: nella mia San Giovanni in Fiore 1505 preferenze, la comunità di Sant’Agata di Esaro primo eletto in assoluto con 140 preferenze o il comune di Cerisano primo eletto della Coalizione di centrosinistra, secondo in assoluto“, rimarca.

“La Calabria ha bisogno di lavoro, di dignità, di prospettive concrete per i giovani e per chi da troppo tempo è stato lasciato indietro”

“Ho avuto il privilegio di candidarmi al Consiglio Regionale della Calabria con la lista Tridico Presidente, e voglio innanzitutto dire grazie. Grazie a chi ha creduto in me, a chi ha votato con speranza, a chi ha scelto di non arrendersi. Il sostegno è stato un abbraccio potente, che porterò con me in ogni battaglia futura. La Calabria ha bisogno di lavoro, di dignità, di prospettive concrete per i giovani e per chi da troppo tempo è stato lasciato indietro. Il diritto al lavoro non è una concessione, è una garanzia costituzionale che deve essere resa reale, quotidiana, tangibile. Allo stesso modo, il diritto alle cure universali e accessibili per tutti non può essere un privilegio per pochi, ma un pilastro di civiltà che deve essere rafforzato e difeso”, puntualizza.

“Il cambiamento non si misura in seggi, ma nella volontà di continuare a lottare. E noi continueremo. Un ringraziamento profondo a Pasquale Tridico, per aver messo il cuore in questa sfida, per aver creduto nella Calabria e in me. La sua visione ha acceso una scintilla che non si spegnerà. La battaglia continuerà strada per strada, piazza per piazza. Continueremo insieme, con coraggio e determinazione, a costruire una Calabria più giusta, più libera, più viva. Avanti. Sempre”, conclude.