Elezioni Regionali Calabria, Magi: “Occhiuto promette soldi per le case ma ha tagliato il fondo sull’emergenza abitativa”

“Roberto Occhiuto è un prestigiatore: da candidato presidente della Calabria promette di dare fino a 100mila euro per acquistare e ristrutturare delle abitazioni nelle aree interne della regione; da presidente della Calabria invece non ha più rifinanziato il fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione nel Bilancio regionale per gli anni 2023, 2024 e 2025, un fondo che la Regione Calabria garantisce dal 1998 per le persone con ISEE fino a 15.000 euro. I calabresi meritano di più delle menzogne di Occhiuto”. Lo ha detto il segretario di +Europa, Riccardo Magi, oggi in tour in Calabria per sostenere il candidato del centrosinistra Pasquale Tridico.

“I Sindaci si trovano ad affrontare a mani nude questioni sociali che rischiano di minare il diritto all’abitare”, aggiunge Fabio Signoretta, dirigente di +Europa e sindaco di Jonadi.