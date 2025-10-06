Elezioni Regionali Calabria, Loizzo: “Occhiuto riconfermato è risposta italiani a lavoro centrodestra”

“Congratulazioni a Roberto Occhiuto, riconfermato per il secondo mandato consecutivo come Presidente della Regione Calabria. Complimenti al Ministro Matteo Salvini e alla Lega, il nostro impegno é il risultato di un percorso concreto. Questo importante traguardo rappresenta la risposta chiara degli italiani, che premia il buon governo del centrodestra. A parlare non sono le parole – tanto care alla sinistra — ma i fatti. E i fatti parlano chiaro“. È quanto dichiarato da Simona Loizzo, deputato calabrese della Lega.