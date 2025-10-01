Elezioni Regionali Calabria, l’appello di Tridico ai residenti che abitano fuori regione: “tornate a votare”

“So bene che tanti di voi oggi vivono lontano dalla Calabria. Non perché lo avete voluto, ma perché una politica incapace vi ha costretti a partire. Ha tolto lavoro, servizi, speranza. Ha condannato intere generazioni a separarsi da famiglie e affetti, per inseguire lontano un futuro che qui non c’era“, è quanto scrive Pasquale Tridico, candidato del centrosinistra unito alle regionali in Calabria, in un appello ai residenti che abitano fuori regione. “Il 5 e 6 ottobre la Calabria si trova davanti a un bivio. Da una parte c’è la rassegnazione, la stessa che ci ha lasciati fermi mentre i nostri figli e fratelli partivano. Dall’altra c’è la possibilità di cambiare strada, di scrivere una storia diversa per questa terra”, rimarca Tridico.

“Vi chiedo uno sforzo: tornate a casa per votare. Ogni voto in più può essere la scintilla di un cambiamento che non può più aspettare. E questa volta vi chiedo di non arrendervi. Scegliete di liberare la nostra terra. Perché arrendersi non è un destino, è solo una scelta. Il 5 e 6 ottobre mandiamo a casa Occhiuto“, conclude Tridico.