Elezioni Regionali Calabria, l’appello di Fratoianni ai calabresi: “non rassegnatevi, è l’occasione giusta di cambiare votando Tridico”

Ultimi giorni di campagna elettorale in Calabria in vista delle elezioni regionali del 5 e 6 ottobre. In un evento a Catanzaro, il leader di Alleanza Verdi Sinistra, Nicola Fratoianni, ha detto: “ai calabresi che andranno al voto rivolgo l’appello di non vi rassegnarvi. Si può cambiare votando per Pasquale Tridico. Questa è l’occasione per cambiare davvero la Calabria”, rimarca Fratoianni.

“La condizione di vita della maggioranza degli italiani peggiora, i servizi fondamentali vengono ridotti, il sistema medico nazionale è in crisi, i salari restano fermi e il costo della vita aumenta. Su tutto questo non arriva nessuna risposta da parte del governo. La sconfitta nelle Marche? Le elezioni si vincono e si perdono, alla fine si tireranno le somme“, conclude Fratoianni.