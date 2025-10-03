Elezioni Regionali Calabria, l’appello di Cannizzaro ai reggini: “votate per il presente e il futuro di Reggio, per chi ha dimostrato di tenerci veramente”

A poche ore dal silenzio elettorale, a oltre un giorno dall’apertura delle urne per le elezioni regionali in Calabria, l’Onorevole Francesco Cannizzaro ha pubblicato un messaggio social per i suoi cittadini, quelli di Reggio Calabria. “Dai palchi dei comizi, nei tanti incontri pubblici, per strada, qui sui social, il mio appello al voto per Forza Italia, per Roberto, per dare continuità al nostro progetto, l’ho fatto sempre parlando a tutta la Calabria. Con questo post, invece, voglio rivolgermi ai miei concittadini reggini, a chi mi ha eletto. Svesto per un attimo i panni di segretario regionale del Partito e parlo esclusivamente da parlamentare di questa Città, da difensore e costruttore del bene di Reggio Calabria. Intendo solo invitarvi a votare con la testa e con il cuore, come sono abituato ad agire io. Votate per il presente e per l’imminente futuro di Reggio, scegliete chi ha fatto, chi vi ha già dimostrato cosa sa fare e cosa vuole fare, che progetti e visione ha, chi vi ha dimostrato di tenerci veramente” ha scritto.

“Guardandovi intorno vi renderete conto che in questi anni soltanto Forza Italia ha veramente combattuto per questa città. Basti pensare ai principali emendamenti approvati (che cubano circa 70 milioni di euro), alle tante battaglie vinte attraverso il Parlamento e la Regione, ai risultati ottenuti. Fatti, non idee, promesse o intenti. Ed è solo l’inizio. Non importa chi voterete tra i candidati della nostra lista, conta che scegliate la squadra… perché Forza Italia non è la nostra forza, è la vostra forza! Votando noi, date forza alla Città! Più forza avrà Forza Italia e più cose potremo continuare a fare. Più forte è Forza Italia e più forte saranno Reggio e la Calabria” ha aggiunto.