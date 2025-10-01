Elezioni regionali Calabria, l’accusa di Baldino (M5S): “Forza Italia usa ordini professionali come comitati elettorali”

Baldino: "ho appreso da una segnalazione di un appartenente alla categoria, che l’ordine dei farmacisti nei giorni scorsi ha inviato una pec a tutti gli iscritti contenente in allegato il fac simile della scheda elettorale e l’indicazione di voto per una candidata della lista di Forza Italia"

vittoria baldino

“Ho appreso da una segnalazione di un appartenente alla categoria, che l’ordine dei farmacisti nei giorni scorsi ha inviato una pec a tutti gli iscritti contenente in allegato il fac simile della scheda elettorale e l’indicazione di voto per una candidata della lista di Forza Italia. Un fatto gravissimo, che non solo mina la libertà di scelta degli iscritti, ma è in aperto contrasto con i principi del codice deontologico che impone agli ordini professionali di mantenere autonomia, imparzialità e rispetto della pluralità democratica”, è quanto denuncia in una nota dai toni durissimi la deputata M5S Vittoria Baldino.

“Invito i farmacisti calabresi a ribellarsi a questo uso abusivo degli incarichi apicali dell’ordine”

Questo episodio, che si aggiunge a molti altri, come l’utilizzo della sede provinciale dell’Associazione italiana Coltivatori come comitato elettorale di Gallo e sua consuocera, o anche la vergognosa passerella del ministro dell’istruzione nelle scuole calabresi a due giorni dal voto e gli scorrazzamenti di Straface negli uffici dei distretti delle asp invitando al voto per Occhiuto gli addetti ai lavori, sono allarmanti e testimoniano i metodi sprezzanti del centrodestra per raccogliere voti attraverso quella che loro considerano clientela. Le istituzioni, gli ordini professionali e le associazioni di categoria vengono utilizzati da questi personaggi non per rappresentare i bisogni dei cittadini ma per alimentare un proprio consenso personale e questo è vergognoso e disonorevole. Invito i farmacisti calabresi a ribellarsi a questo uso abusivo degli incarichi apicali dell’ordine e a questo tentativo maldestro di indottrinamento. Liberiamo insieme la Calabria”, conclude Baldino.

