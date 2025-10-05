Elezioni Regionali Calabria: i numeri di residenti all’estero e fuori sede spiegano il DATO dell’affluenza

In Calabria il dato dell’affluenza è sempre drogato. In Calabria ci sono 1.888.368 aventi diritto, paradossalmente più dei residenti in Regione – 1.855.454 (dall’ultimo censimento del 2021) -, perché al loro interno si contano anche 367.000 calabresi residenti all’estero e iscritti all’Aire, e dunque aventi diritto (di questi non vota praticamente nessuno, perché per le regionali non c’è voto per corrispondenza).

Per di più in Calabria ci sono circa 250/300 mila persone (tra studenti e lavoratori) che sono domiciliate fuori, ma che mantengono comunque la residenza in Regione. Basta fare due conti, e di fatto gli aventi diritto che effettivamente vivono e votano in Calabria sono circa 1.200.000, ma la percentuale dell’affluenza viene comunque calcolata sulla cifra iniziale di 1.888.368: ecco perché è sempre sensibilmente più bassa rispetto ad altre Regioni.

Alle ultime tre elezioni Regionali, che si sono tenute nell’ultimo decennio abbondante (2014, 2020 e 2021), l’affluenza alle urne è sempre stata del 44%. I dati dettagliati:

Elezioni 2014 (vittoria Oliverio ): 44,08%

(vittoria ): Elezioni 2020 (vittoria Santelli ): 44,33%

(vittoria ): Elezioni 2021 (vittoria Occhiuto): 44,37%

Oggi, in ogni caso, questo dato è in sensibile aumento. Vedremo domani se arriveremo al 50% (come accaduto nelle Marche la scorsa settimana), che però per la Calabria – alla luce dei dati visti sopra – significa che sarà andato a votare oltre il 75% dei residenti effettivi della Regione!