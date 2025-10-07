Elezioni Regionali Calabria, Fico: “rafforzare la proposta progressista”

“Grazie a Pasquale Tridico per l’impegno messo in campo per la Calabria. Lo ha fatto con passione e generosità, in condizioni difficili, con una campagna elettorale partita in pieno agosto dopo le dimissioni di Roberto Occhiuto. Ha dato forma a una proposta politica per il campo progressista seria e credibile puntando sulle idee, sui progetti e sulle persone. Una proposta che abbiamo il compito di rafforzare, giorno per giorno e tutti insieme. Per il nostro Mezzogiorno e per l’intero Paese”. Così Roberto Fico, candidato presidente della Regione Campania per la coalizione progressista.