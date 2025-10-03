Elezioni Regionali Calabria, Fdi chiude la campagna elettorale con Arianna Meloni: “continuare il percorso con Occhiuto”

“Non stiamo chiudendo una campagna elettorale ma stiamo riaprendo una nuova stagione di governo per proseguire un percorso che è stato iniziato e che vogliamo continuare e portare a termine con idee, con progetti, ma soprattutto con il cuore, con l’amore per la nostra terra, Perché la Calabria, la Calabria è una terra bellissima con delle risorse infinite. E queste energie vanno liberate. E per liberare queste energie serve un programma. E il centrodestra, che è abituato a governare insieme da oltre trent’anni, ha quella coesione, quella preparazione per avere una visione di governo con delle risposte concrete per i nostri cittadini”. E’ quanto ha affermato Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica di Fratelli d’Italia, nell’iniziativa di chiusura della campagna elettorale di Fdi che si è svolta a Catanzaro, alla presenza di Wanda Ferro e di Roberto Occhiuto.

“Non serve avere delle stelle sul petto per fare politica, perché quello che noi non sappiamo spesso è che dietro a tanti amministratori si nascondono centinaia di uomini e di donne che si impegnano ogni giorno e lo fanno in silenzio, senza avere nulla in cambio. Lo fanno unicamente per l’amore della loro terra. Ed è questa la militanza, è questa quella politica che noi abbiamo iniziato a fare tanti, tanti anni fa. E Fratelli d’Italia è questo, è il partito del radicamento, del confronto, è il partito che sta in mezzo alla gente, che raccoglie quelle idee, che si confronta con la società civile. Con le categorie produttive e porta poi quelle idee più in alto”, conclude Meloni.