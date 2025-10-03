Elezioni Regionali Calabria, ecco come andarono nel 2021. Tutti i DATI

Mancano poche ore e pochi eventi alla fine della campagna elettorale in vista delle elezioni regionali del 5 e 6 ottobre in Calabria. Tutti i partiti sono in fibrillazione per recuperare gli ultimi voti. Ma vediamo come andarono nel 2021. Innanzitutto, la volta scorsa i candidati erano 4 e non 3 come in questa tornata. Occhiuto vinse le elezioni con il 54,4%, Bruni prese il 27,68%, De Magistris il 16,18%, Oliverio un misero 1,7%.

Liste

Rispetto al 2021, il centrodestra si presenta con una lista in più. Quattro anni fa Forza Italia fu il partito più votato del centrodestra, con il 17,31%, poi Fratelli d’Italia con l’8,7%, la Lega con l’8,3% e Forza Azzurri con l’8,1%, l’Udc arrivò al 4,5%. Coraggio Italia al 5,6%, Noi con l’Italia al 3%.

Nel centrosinistra il Pd fu il secondo partito più votato in assoluto con il 13,1%, mentre il Movimento 5 Stelle ottenne il 6,48%, le altre liste, compresa quella del presidente, non superò lo sbarramento. Fece un ottimo risultato per la coalizione di De Magistris raggiungendo oltre il 15% con le liste, male Oliverio all’1,68%.