Elezioni Regionali Calabria, due eventi con Donzelli (Fdi) a Reggio e Locri

Continuano gli eventi in vista delle prossime elezioni regionali in Calabria. Giovedì 2 ottobre i Coordinamenti della Città Metropolitana e della Provincia di Reggio Calabria di Fratelli d’Italia hanno organizzato due momenti di confronto e partecipazione con la presenza di Giovanni Donzelli, Responsabile nazionale del Dipartimento Organizzazione del partito, del Parlamentare Europeo Denis Nesci e del Capogruppo in Consiglio comunale di Reggio Calabria Demetrio Marino.

Dopo il comizio di Giorgia Meloni a Lamezia Terme insieme ai leader del centrodestra, Fratelli d’Italia conferma ancora una volta la propria vicinanza al territorio con una giornata che vedrà protagonisti dirigenti, candidati, militanti e simpatizzanti.

Appuntamenti

Il primo appuntamento si terrà a Reggio Calabria, alle ore 12,00 presso l’Hotel Excelsior, introdotto dai saluti istituzionali della Presidente del Coordinamento della Città Metropolitana Ersilia Cedro.

Nel pomeriggio alle ore 15,00 sarà la volta di Locri, presso la Biblioteca G. Incorpora – Palazzo Nieddu del Rio, dove a fare gli onori di casa sarà il Presidente del Coordinamento Provinciale di Reggio Calabria Bruno Squillaci.

Entrambe le iniziative – che vedranno la partecipazione dei candidati di Fratelli d’Italia del collegio Sud Giovanni Calabrese, Ramona Calafiore, Giovanna Cusumano, Marco Cascarano, Daniela Iiriti, Francesco Praticò e Stefano Princi – rappresentano un nuovo e importante segnale della costante attenzione che Fratelli d’Italia dedica alla Calabria, confermando il legame profondo con i territori e offrendo un’occasione concreta di confronto politico con i Dirigenti e militanti del Partito e con tutti i cittadini.