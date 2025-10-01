Elezioni Regionali Calabria, Castiglione: “la sanità calabrese va rifondata”

“La sanità in Calabria non è solo un tema da campagna elettorale. È una ferita aperta, che conosco sulla mia pelle e su quella di migliaia di cittadini. È tempo di curarla davvero”. Con queste parole Amerigo Castiglione, candidato alle elezioni regionali con la lista Casa Riformista, sta ribadendo nel corso dei suoi tanti interventi pubblici dedicati alla crisi del sistema sanitario calabrese. Castiglione, che ha vissuto direttamente le difficoltà di accesso alle cure, le attese interminabili, la carenza di personale e la fuga dei medici, propone un piano radicale di riforma: “non possiamo più accettare che un cittadino debba spostarsi fuori regione per una Tc, o attendere mesi per una visita oncologica. Serve un patto nuovo tra istituzioni, operatori sanitari e cittadini”.

“Digitalizzazione dei servizi medici”

Tra le proposte principali del programma Casa Riformista e del candidato Castiglione, c’è il rilancio degli ospedali territoriali, con investimenti mirati per riaprire reparti chiusi e potenziare quelli strategici. Ma anche “assunzioni stabili e meritocratiche di medici, infermieri e tecnici, con incentivi per chi sceglie di lavorare in Calabria”. Senza dimenticare la “digitalizzazione dei servizi sanitari, per ridurre le attese e semplificare l’accesso alle prestazioni”.

“È ora che la Regione torni a prendersi cura della sua gente”

Amerigo Castiglione pensa anche ad accordi con le università e le scuole di specializzazione, per formare nuovi professionisti e trattenere i talenti locali. “Un piano regionale per la mobilità sanitaria, che garantisca trasporti e assistenza per chi deve spostarsi per cure complesse. Non parlo da politico, ma da cittadino che ha vissuto il disagio, la rabbia e la paura. È ora che la Regione torni a prendersi cura della sua gente. La Meloni ed il centrodestra, a Lamezia, hanno continuato a dire bugie, a fare propaganda. Dire che i Lea sono aumentati di più in Italia è una bugia, perché la Calabria resta la penultima in questa spiacevole graduatoria. Con le bugie non si governa e di bugie ne abbiamo le tasche piene. Con Casa Riformista vogliamo costruire una sanità che non lasci indietro nessuno”, ha concluso Castiglione. Il candidato sarà presente nei prossimi giorni a Rende per una attesissima chiusura di campagna elettorale nella sua città e nel bel borgo antico.