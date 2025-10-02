Regionali Calabria, botta e risposta Occhiuto – Tridico sulla sanità: “fallimento della giunta regionale”. La replica: “noi fuori dal commissariamento”

In vista delle elezioni regionali in Calabria del 5 e 6 ottobre, è in corso un confronto su Sky tra Pasquale Tridico, candidato del campo progressista e Roberto Occhiuto, candidato del centrodestra. Escluso il candidato di Democrazia Sovrana e Popolare, Francesco Toscano. “La sanità è fallimento di questa giunta Occhiuto. Aspettiamo un anno per una visita di qualsiasi tipo, non ci sono posti negli ospedali. Gli ospedali sono promessi, non sono costruiti, vedranno forse le fondamenta nel 2027, quello di Palmi o quello di Vibo. Servono almeno 3.000 medici e infermieri al più presto possibile”, spiega Tridico.

La replica di Occhiuto

Occhiuto replica: “la sanità purtroppo non funziona in tutto il Paese, in Calabria ancora di meno perché partivamo da meno mille. Ora abbiamo creato le condizioni per uscire dal commissariamento”. “Tridico non conosce la storia e neppure il presente della Calabria – aggiunge – e cita come ospedali chiusi strutture che ho riaperto come Praia e Cariati, che io ho messo faticando moltissimo nella rete ospedaliera. Io ho assunto 5 mila persone oltre a 400 medici cubani”, conclude Occhiuto.