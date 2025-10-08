Elezioni Regionali Calabria, Aloi: “eccellente risultato del centrodestra”

“L’eccellente risultato ottenuto dal centro destra alle elezioni regionali della Calabria è la dimostrazione più evidente della validità dell’ azione delle componenti della coalizione vincente che ha trovato sintonia nell’ impegno e nel programma di governo”, è quanto scrive in una nota l’on. Natino Aloi.

“E questo va rilevato ed apprezzato da chi come il sottoscritto ed altri colleghi hanno rappresentato in diverse legislature nelle varie istituzioni regionali e parlamentari la nostra Calabria difendendone interessi e diritti. Tanti auguri ai neoeletti nel segno della crescita e dello sviluppo della nostra regione”, conclude Aloi.