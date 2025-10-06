Elezioni Regionali Calabria, al seggio vestita da sposa: il voto virale nel giorno del Sì

A San Gregorio d'Ippona (Vibo Valentia), una coppia di sposi si presenta al seggio elettorale con gli abiti nuziali:

San Gregorio d'Ipppona voto vestita da sposa

La foto più bella delle Elezioni Regionali in Calabria arriva dal comune di San Gregorio d’Ippona, provincia di Vibo Valentia. Una coppia di giovani sposi si è presentata al seggio elettorale con gli abiti nuziali. La coppia di novelli sposi non ha rinunciato a recarsi alle urne anche nel giorno del matrimonio, una volta conclusa la cerimonia. La foto è diventata virale sui social in breve tempo, suscitando ammirazione da parte di concittadini e utenti.

Pasquale Farfaglia, sindaco di San Gregorio d’Ippona, ha dichiarato: “anche oggi San Gregorio d’Ippona dimostra grande senso civico e rispetto della democrazia. I nostri giovani sposi hanno esercitato il diritto al voto appena dopo aver pronunciato il sì! Buon voto a tutti“.

Ultimi approfondimenti di Attualità