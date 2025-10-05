Elezioni Regionali Calabria, a 104 anni al seggio per votare

Un ex docente di 104 anni di Cosenza, Vincenzo Cretella, ha deciso di recarsi al seggio alla sezione numero 49 di via Misasi, nella Scuola elementare “Corrado Alvaro”, per esercitare il suo diritto di voto per le elezioni regionali che vedono candidati alla carica di presidente Tridico, Occhiuto e Toscano.

L’umo, appena arrivato al seggio, è stato salutato con affetto dal presidente e dagli altri componenti (segretario e scrutatori). L’ex docente ha insegnato per molti anni a Carolei prima di andare in pensione.