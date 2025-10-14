Elezioni Regionali: Bundu esclusa, “Toscana Rossa” annuncia ricorso

“Toscana Rossa” presenterà ricorso contro l’esclusione dal Consiglio regionale facendo leva sui voti dati soltanto al candidato alla presidenza, Antonella Bundu che ha superato la soglia di sbarramento, toccando il 5,18%. “Il voto disgiunto ci ha penalizzato, però è uno degli strumenti che si poteva utilizzare”, rimarca Bundu ai microfoni di Controradio.

“Tuttavia diverse persone hanno espresso un voto solo sul nome Antonella Bundu, il candidato a presidente, e tutto questo ci fa pensare che abbiano voluto comunque votare la lista, visto che non hanno indicato altri. E su questo faremo ricorso”, conclude Bundu.