Elezioni Regionali, Bonaccini: “vincere in Toscana non basta, bisogna vincere bene”

“Vincere in Toscana non basta, bisogna vincere bene”. E’ quanto ha detto il presidente del Pd Stefano Bonaccini parlando al comizio di chiusura di Eugenio Giani. “Se evitassimo di parlare di nomi e cognomi forse ci rimarrebbe del tempo per parlare di contenuti”, ha aggiunto Bonaccini riferendosi alla coalizione progressista in vista delle elezioni politiche.

“Una vittoria in Toscana è importante per dire che non siamo affatto in ginocchio, ma non diamo per scontata la vittoria”, conclude Bonaccini.