Elezioni Regionali, Attilio Fontana sulla sconfitta in Toscana: “Lega riprenda in mano i nostri valori”

Elezioni Regionali, Attilio Fontana (Lega) sulla sconfitta in Toscana: "dobbiamo essere il partito dei territori, qualcosa va rivisto"

Attilio Fontana Matteo Salvini

“Il risultato deludente della Lega in Toscana “è forse la constatazione che la Lega deve continuare ad essere il partito dei territori e della gente. Forse bisogna rivedere qualcosa in questo ambito”. Così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a margine di un evento a Milano. “Bisogna riprendere in mano quelli che sono i nostri valori e i motivi per cui tutti noi siamo entrati a far politica, La gente ci riconosce in quello“, rimarca Fontana.

“Quello che noi dobbiamo fare è difendere il modello lombardo e continuare a lavorare per fare in modo che la Lombardia continui ad essere quello che è”, conclude Fontana.

