Elezioni regionali, Attilio Fontana sula calo dell’affluenza: “serve politica non urlata”

“Non è sicuramente facile invertire il trend del calo dell’affluenza alle elezioni, credo che bisognerebbe riacquisire un po’ di tranquillità nella politica. Noto che la gente è stufa di sentire persone che si insultano e si accusano reciprocamente di tutti i mali”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commenta i dati sul calo dell’affluenza nelle elezioni regionali della Calabria

“Credo che ci sia bisogno di politici che propongano e poi gli elettori decidono quale sia la proposta migliore. Credo che questa politica gridata, urlata, offensiva sia il massimo dei minimi, nessuno si riconosce in questo genere di politica“, conclude Fontana.